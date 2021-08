Hamburg - Viel Spektakel, aber wieder kein Sieg: Der Hamburger SV hat beim wilden 2:2 (2:2) gegen Darmstadt 98 den nächsten Rückschlag eingesteckt.

Kapitän Sebastian Schonlau (30.) und Moritz Heyer (45.) hatten die Hanseaten in einer vor allem in der ersten Hälfte hochklassigen Partie in Führung gebracht, doch auf der anderen Seite war Phillip Tietz nicht zu stoppen. Dem 24-Jährigen gelang direkt vor der Pause der Ausgleich, nachdem er Darmstadt früh (14.) per Foulelfmeter in Führung geschossen hatte.

Eine Woche nach der schmerzhaften Derby-Niederlage beim FC St. Pauli (2:3) verschenkte die HSV-Mannschaft von Trainer Tim Walter drei mögliche Punkte, nach dem dritten Spiel in Serie ohne Sieg sind die Hanseaten nur Mittelmaß in der 2. Liga - wie auch Darmstadt.

Vor 17.950 Zuschauern ging es im Volkspark bei Hamburger Schmuddelwetter von Beginn an hin und her. Zwar lief der HSV bereits zum dritten Mal in der noch jungen Saison einem Rückstand hinterher, doch die Hanseaten spielten weiter mit viel Risiko nach vorne. So kamen Sonny Kittel und Co. zu zahlreichen Chancen, doch die Organisation der Abwehr litt. Die Folge waren spektakuläre Szenen und viele emotionale Momente auf beiden Seiten.

Während Tietz mit seinem nächsten Doppelpack einen richtig guten Tag erwischte, konnte sich der HSV auf seine Standardsituationen verlassen. Sowohl Schonlau als auch Heyer trafen nach einem ruhenden Ball. Der HSV vergab in Person von Anssi Suhonen (62.) und Robert Glatzel (68.) aber auch weitere gute Chancen.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.