Das Zweitliga-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 (zum Liveticker) musste in der ersten Halbzeit zweimal unterbrochen werden.

Grund für die Unterbrechungen war, dass aus den Fanblocks immer wieder Pyrotechnik auf den Rasen geworfen wurde. Zunächst kamen die Leuchtgeschosse vor allem aus dem Block der Hannoveraner, kurz vor der Pause wurde aber auch im Braunschweiger Block Pyrotechnik gezündet.

Das Spiel musste insgesamt so lange unterbrochen werden, dass Schiedsrichter Patrick Ittrich in der ersten Hälfte fünf Minuten nachspielen ließ, ehe es torlos in die Kabine ging.

Fan-Eklat schon im Vorfeld des Derbys

Das Duell zwischen den ehemaligen Bundesligisten Braunschweig und Hannover ist das brisanteste Derby in Niedersachsen.

Vor dem Niedersachsenderby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 ermittelt die Polizei wegen der Bedrohung zweier Profis der Gastgeber. Wie die Polizeiinspektion Gifhorn mitteilte, waren durch bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag an den Anschriften der Spieler blau-gelbe Holzkreuze aufgestellt worden. Zudem stellten die Ordnungshüter nicht näher definierte Flüssigkeiten auf dem Boden der Tatorte fest.

Bereits am Samstag war es in der Bundesliga zu einem Pyro-Zwischenfall gekommen. Beim 6:1-Sieg von Borussia Dortmund über den 1. FC Köln wurde ein Kameramann von Pyrotechnik am Auge getroffen und musste anschließend in einem Rettungswagen behandelt werden.

Die Dortmunder Polizei leitete ein Strafverfahren ein.