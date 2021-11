Gelsenkirchen/München - Nächster Rückschlag für den FC Schalke 04! Vor heimischer Kulisse unterlagen die Königsblauen dem SV Darmstadt 98 mit 2:4.

Seit drei Spielen wartet der S04 nun schon auf einen Punktgewinn und hat in Liga zwei bereits vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter St. Pauli - mindestens, denn die Kiez-Kicker spielen noch am Montag.

Doch eine Trainerdiskussion um Dimitirios Grammozis wird es in der Länderspielpause nicht geben, kündigte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder nach der dritten Pleite in Folge an. "Nein. Wir werden zusammenstehen und nicht nervös", sagte er bei "Sky".

Schröder: "Werden die Dinge beim Namen nennen"

Zugleich kündigte Schröder aber an: "Wir werden die Dinge beim Namen nennen. Wir haben die Qualität, Spiele zu gewinnen - wenn wir unsere Fehler abstellen." Fehler hatte sich Schalke in den vorhergehenden 90 Minuten einige geleistet.

Nach der Führung durch ein kurioses Bauch-Eigentor von Darmstadts Luca Pfeiffer (8. Minute), patzte Kapitän Danny Latza und leitete damit das 1:2 aus Schalker Sicht durch Matthias Honsak ein. In der zweiten Hälfte leistete sich auch Can Aydin einen kapitalen Bock, der ebenfalls zu einem Gegentor führte.

Offensiv war hingegen vieles Stückwerk, auch weil Top-Torjäger Simon Terodde seine Tor-Laune ein Stück weit verloren hat. 383 Minuten sind bereits vergangen, seit Terodde den Tor-Rekord von Dieter Schatzschneider eingestellt hat.

Mit seinen Treffern übertünchte Terodde in der Anfangsphase der Saison so manches Problem. Jetzt, wo der erfahrene Torjäger Ladehemmung hat, fallen Schalkes Schwächen deutlich stärker ins Gewicht. Beispielsweise gelang es Grammozis bislang noch nicht, ein funktionierendes Offensivkonzept in die Mannschaft einzuimpfen.

Grammozis trotz Pleiten-Serie entspannt

Auch defensiv drückt, angesichts von 16 Gegentreffern, der Schuh. Im Umfeld wächst der Druck auf Grammozis. "Kritik und Druck ist immer da auf Schalke. Das kenne ich schon", sagte der Coach vor der Partie gegen Darmstadt zu seiner Situation.

Nach der Pleite gegen die Darmstädter blieb Grammozis weiterhin optimistisch: "Wir werden auch morgen den Tag brauchen, aber wir müssen weitermachen. Wir sind immer noch in einem Bereich, wo wir vor der Saison gesagt hätten: 'Das ist gut, wir sind dabei.'"

Allerdings vertritt wohl nicht jeder Schalker Anhänger die These des Trainers der Königsblauen, zumindest wenn es nach den Reaktionen in den sozialen Medien geht. Aber auch Schalkes Sportdirektor Schröder wird den aktuellen Negativlauf sicherlich nicht ewig still verfolgen.

Denn über allem schwebt bei Königsblau die Rückkehr in die Bundesliga. Viele weitere Sieglos-Serien darf man sich dafür nicht erlauben.

Markus Bosch

