UPDATE, 18. März, 22:20: Darmstadt erobert mit Sieg gegen Kaiserslautern die Tabellenspitze zurück

Völlig verdient setzt sich Darmstadt mit 2:0 gegen Kaiserslautern durch und kehrt mit dem Heimsieg wieder an die Tabellenspitze zurück. In einer phasenweise sehr hitzigen und von zahlreichen Fouls und Nickligkeiten geprägten Partie fanden die Gäste aus der Pfalz offensiv praktisch überhaupt nicht statt. Die Südhessen hatten wenig Mühe, defensiv die Null zu halten, ließen allerdings im Spiel nach vorne zahlreiche Großchancen ungenutzt.Bestraft wurde der Chancenwucher jedoch nicht, weil passive Rote Teufel bis zum Schluss extrem weit entfernt von einem möglichen Anschlusstreffer blieben. Der FCK bleibt damit auch im vierten Auswärtsspiel in Folge ohne Torerfolg. Das passierte Lautern letztmalig vor 14 Jahren.

UPDATE, 18. März, 21:25: Darmstadt dominiert die erste Hälfte gegen Kaiserslautern

Mit 2:0 führt Darmstadt zur Pause gegen Kaiserslautern und die Führung ist insgesamt auch verdient. Die Pfälzer brachten von Anfang an viel Feuer und Galligkeit in die Partie, die über weite Strecken von zahlreichen Fouls und Nickligkeiten geprägt war, die den Spielfluss störten. Die Hessen hatten zwar über weite Strecken den Ball, wussten aber zu wenig damit anzufangen.

Erst als der FCK dann aus dem Nichts einen guten Abschluss durch Ritter hatte (24.), entwickelten die Lilien zunehmend Zug zum gegnerischen Tor, gingen jedoch durch eine Standardsituation in Führung. Stojilković traf erst nach einer Ecke (36.), ehe er kurz vor dem Pausenpfiff nach genialem Tietz-Zuspiel sogar erhöhen konnte (43.). Die passiven Roten Teufel müssen sich offensiv deutlich steigern.

Am 25. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der bisherige Tabellenführer SV Darmstadt den Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern zum Topspiel.

Während die Lilien in diesem Duell gegen die Pfälzer einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg machen können, ist es auch für den FCK als bisherigen Tabellen-Sechsten die große Chance, mit einem Dreier noch mehr ins Aufstiegsrennen einzugreifen. Mit Dirk Schuster haben die Lauterer auch einen Trainer, der genau weiß, wie man in die Bundesliga aufsteigt. Er schaffte das nämlich einst mit dem FCK-Gegner vom Samstag-Abend, den Darmstädtern.

Schon das Hinrunden-Duell zwischen dem FCK und Darmstadt auf dem Betzenberg war ein richtiges Fußballfest für den neutralen Beobachter. Beim 3:3-Unentschieden verhinderte Darmstadt erst durch den Ausgleich in der Nachspielzeit die drohende Niederlage beim Aufsteiger. Aaron Seydel erzielte das späte 3:3 für die Lilien.

SV Darmstadt vs. 1. FC Kaiserslautern: Die wichtigsten Fakten

Spiel: SV Darmstadt vs. 1. FC Kaiserslautern

Anpfiff: 20:30 Uhr

Ort: Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt

Schiedsrichter: Noch nicht bekannt

Trainer: Torsten Lieberknecht (Darmstadt), Dirk Schuster (Kaiserslautern)

TV-Übertragung: Sky, Sport1

Livestream: SkyGo, Sport1

Liveticker: ran.de