Am 6. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 tritt der Hamburger SV im Traditionsduell beim 1. FC Nürnberg an. Anpfiff der Partie im Max-Morlock-Stadion ist am Samstag um 20:30 Uhr.

Die Hamburger wollen nach einer bitteren 1:2 Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 zurück in die Erfolgsspur finden. Im Mittelpunkt einer hektischen Partie stand Aaron Opoku, der nach einer Tätlichkeit die Rote Karte sah (hier im Video). Vom DFB-Sportgericht wurde der Hamburger für fünf Spiele gesperrt.

Aktuell rangiert der HSV auf Rang fünf in der Tabelle, hat aber nur drei Zähler Rückstand auf Tabellenführer SC Paderborn.

Ganz anders ist die Gemütslage beim Gastgeber 1. FC Nürnberg. Die Franken feierten am vergangenen Spieltag einen dramatischen 2:1-Auswärtssieg in Sandhausen. Kwadwo Duah erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer und sicherte dem FCN so die drei Zähler.

Nach einem durchwachsenen Saisonstart (Platz 12/7 Punkte) hofft der "Club", dass der Sandhausen-Sieg eine Initialzündung für den weiteren Saisonverlauf sein kann.

Mehr Updates und aktuelle News zu Nürnberg und Hamburg findest du unter 2.Liga-News - täglich die neuesten News, Infos, Ergebnisse und Tabellen zur 1. Fußball-Bundesliga.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

1. FC Nürnberg gegen Hamburger SV: Wo und wann findet das Spiel statt?

Das Spiel zwischen Nürnberg und findet Hamburg am Samstag, den 27. August, statt. Anpfiff in München ist um 20:30 Uhr.

FCN vs. HSV: Wird das Spiel im Free-TV gezeigt?

Ja, das Spiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Hamburger SV wird von Sport1 im Free-TV übertragen.

Nürnberg - Hamburg: Ist das Spiel im Pay-TV zu sehen?

Ja, mit einem kostenpflichtigen Sky-Abo kann man das Spiel live im TV auf SkySport verfolgen.

Wird das Spiel der Hamburger gegen Nürnberg im Livestream zu sehen sein?

Ja, auch mit SkyGo kann man sich das Spiel anschauen - das Abo ist allerdings ebenfalls kostenpflichtig. Sport1 bietet einen kostenlosen Livestream an.

Kann ich das Spiel des 1. FC Nürnberg gegen den HSV im Liveticker verfolgen, und wo?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Nürnberg der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Kann ich im Radio oder Audiostream das Match des 1. FC Nürnberg gegen den Hamburger SV live miterleben?

Ja, gibt es. Die ARD überträgt jede der insgesamt 617 Partien live und in voller Länge als Audiostream. An Spieltagen der 1. und 2. Bundesliga überträgt die Sportschau alle Spiele in voller Länge. Zudem spielen die Landesrundfunkanstalten im ARD-Hörfunk die Spiele live aus dem Stadion mit der berühmten ARD-Schlusskonferenz.

1. FC Nürnberg vs. Hamburger SV: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Nürnberg: Mathenia - Valentini, Hübner, Lawrence, Wekesser - Fofana, Tempelmann, Castrop, Nürnberger - Daferner, Shuranov – Trainer: Klauß

Hamburg: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Rohr - Königsdörffer, Glatzel, Kittel – Trainer: Walter

Nürnberg vs. Hamburger SV: Die wichtigsten Fakten

Spiel: 1. FC Nürnberg vs. Hamburger SV

Anpfiff: 20:30 Uhr

Ort: Nürnberg, Max-Morlock-Stadion

Schiedsrichter:

Trainer: Robert Klauß (Nürnberg), Tim Walter (Hamburg)

TV-Übertragung: Sky, Sport1

Livestream: SkyGo, Sport1

Liveticker: ran.de

