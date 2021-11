München - Zweitligist Werder Bremen hat Ole Werner als neuen Trainer verpflichtet. Der 33-Jährige war von 2013 bis 2019 in verschiedensten Positionen bei Holstein Kiel tätig. Von Oktober 2019 bis September 2021 war er Chefcoach der Profi-Mannschaft und verpasste 2021 in der Relegation gegen den 1 FC. Köln nur knapp den Aufstieg in die Bundesliga.

Nach einem schwachen Start in die aktuelle Saison war Werner nach dem 7. Spieltag als Trainer der "Störche" zurückgetreten.

Frank Baumann, Geschäftsführer Fußball der Bremer, wird auf der vereinseigenen Website wie folgt zitiert: "Ole ist ein junger, spannender und sehr guter Trainer, der mit seiner Idee Fußball zu spielen sehr gut zu Werder passt. Er will unseren Weg, eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft aufzubauen, absolut mitgehen. Er hat als Cheftrainer erfolgreich in Kiel gearbeitet, kennt die 2. Liga und wird sich als Norddeutscher schnell in Bremen zurechtfinden."

Auch Ole Werner freut sich auf die kommenden Aufgaben. Der 33-Jährige war sich nach eigenen Angaben bereits nach den ersten Gesprächen sicher, dass Werder der richtige Schritt für ihn ist: "Werder steht für einen mutigen und offensiven Spielstil und für ein geschlossenes Miteinander. Das sind Dinge, mit denen ich mich gut identifizieren kann und bei denen ich mich einbringen werde. Ich freue mich unheimlich darauf, endlich mit der Mannschaft loszulegen und um Punkte zu kämpfen."

Werder Bremen hatte sich indes in Folge staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen aufgrund eines gefälschten Impfpasses von Markus Anfang getrennt, der das Team erst im Sommer übernommen hatte.

