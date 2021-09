München - Was würde der FC Schalke 04 nur ohne Simon Terodde machen? Der Stürmer ist die Lebensversicherung des Zweitligisten, erzielte in der laufenden Saison bereits sieben Tore in sechs Spielen.

Kein Wunder, dass Schalke-Legende Olaf Thon den 33-Jährigen bei "Sport1" als "Ausnahmespieler" bezeichnet und ihn den "besten Stürmer der 2. Liga" nennt.

Thon sieht Terodde in der Nationalmannschaft

Doch der Eurofighter von 1997 sieht Terodde auch für höhere Aufgaben bestimmt: "Wir haben in der Nationalmannschaft keinen Spielertypen wie ihn", meint Thon: "Wenn es einen Mittelstürmer seiner Statur und seines Stils nicht in der Bundesliga gibt, warum sollte man dann nicht einen Stürmer aus der 2. Liga nominieren?"

Seine Qualitäten würden perfekt in das Team von Bundestrainer Hansi Flick passen, schließlich sei Terodde einer, "der den Ball festmachen und Gegenspieler binden kann." Etwas, "was mir bei der Nationalmannschaft ab und an fehlt."

Thon ist sich sicher: "Gegen Liechtenstein hätte er drei Tore mehr gemacht. Er erzielt nicht nur Tore auf dem Platz, sondern hat auch die Erfahrung, um die Mannschaft zu führen."

Für die Länderspiele im Oktober gegen Nordmazedonien und Rumänien hat Flick aber erst einmal auf Terodde verzichtet.

