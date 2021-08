Sandhausen (SID) - Beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen ist es zu einer Aussprache zwischen Vereinsführung und Fans gekommen. "In einem von beiden Seiten konstruktiven und respektvollen Meinungsaustausch wurden Sachverhalte aufgeklärt, Missverständnisse ausgeräumt und ein gegenseitiges Verständnis entwickelt", hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung.

Die Anhänger hatten zuletzt im Stadion und in einem offenen Brief Kritik geäußert. Nach der Aussprache, an der Präsident Jürgen Machmeier, Geschäftsführer Volker Piegsa, der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca sowie Fans und Fanklubvorsitzende teilnahmen, soll "für die Zukunft eine veränderte Dialogstruktur herausgearbeitet werden". Ziel sei es, "die Kommunikation zwischen Verein und Fans zu intensivieren und auf eine neue Ebene zu bringen".