München - Im Rheinischen Derby hat der 1. FC Köln bei der Rückkehr von Trainer Friedhelm Funkel gegen Bayer Leverkusen klar mit 0:3 (0:1) verloren.

Nach Schlusspfiff äußerte sich der 67-jährige Funkel bei "Sky" fragwürdig im Bezug auf einige Leverkusener Spieler.

"Leverkusen hat diese Spieler, es gibt ja diesen Ausdruck, den man nicht mehr sagen darf, die sehr schnell sind", erklärte Funkel im Interview.

1. FC Köln reagiert mit offiziellem Statement

Daraufhin verorteten nicht zuletzt Fans in den sozialen Medien eine möglicherweise rassistische Andeutung Funkels gegen namentlich nicht genannte Bayer-Spieler.

Bundesligist Köln reagierte am Samstagabend mit einem offiziellen Statement, in dem Trainer Funkel seine Aussage konkretisierte: "In dem Interview bei 'Sky' bezog ich mich einzig auf die enorme Schnelligkeit von Leverkusens Spielern, nichts Anderes war gemeint, nichts Anderes wollte ich damit sagen."

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.