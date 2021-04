Bundesliga

Schmelzer, Arp und Co.: Diese Stars haben noch keinen Einsatz

Jahrelang war Marcel Schmelzer in Dortmund eine feste Größe, doch die große Zeit des Außenverteidigers ist vorbei. In der Saison 2020/21 hat er noch keine Minute in der Bundesliga gespielt. ran.de zeigt weitere Bundesliga-Stars, die ebenfalls noch auf ihren ersten Saison-Einsatz warten.