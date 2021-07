München - In der vergangenen Saison lief es beim 1. FC Köln nicht unbedingt rund. Erst in der Relegation gegen Holstein Kiel konnte der Klub die Klasse halten.

In der kommenden Spielzeit soll mit Neu-Trainer Steffen Baumgart vieles besser werden. Der 49-Jährige wählt dabei eine ganz spezielle Form der Mannschaftsführung, wie er im Interview mit der "Bild" verrät.

Baumgart hat nichts gegen rauchende Spieler

So hat er beispielsweise nichts dagegen, sollte einer seiner Spieler in der Kabine rauchen wollen.

"Wer rauchen will, soll rauchen. Es wäre gut, wenn sie es nicht vor dem Bus machen würden. Wenn ein Spieler meint, er müsse nach dem Spiel hinten in der Ecke in der Kabine eine rauchen, gehe ich nicht hin und mache einen Lauten. Ich folge meinen Spielern auch nicht auf Instagram oder erteile Alkoholverbot, das wäre doch albern", so der frühere Paderborn-Coach.

Grund für die verhältnismäßig lässige Einstellung ist der Appell an die Eigenverantwortung. "Das sind alles erwachsene Menschen, Familienväter mit Verantwortung. Denen stelle ich frei, Entscheidungen zu treffen. Sie müssen nur dafür sorgen, dass sie auf dem Platz fit und klar sind. Bei der Arbeit verstehe ich keinen Spaß."

Nur Horn und Hector dürfen Wappen küssen

Keinen Spaß versteht Baumgart auch bei der Frage, ob seine Spieler das Vereins-Wappen küssen dürfen oder nicht. "Beim FC gibt es nur zwei Spieler, die das Wappen küssen dürfen. Jonas Hector und Timo Horn. Denen nimmt man das ab, weil Köln immer ihr Verein sein wird, selbst wenn sie mal gehen sollten."

Allen anderen Profis würde der 49-Jährige dagegen klar und deutlich sagen, dass sie Küsse auf das Wappen unterlassen sollen. "Natürlich, weil es schlichtweg Blödsinn ist. Es ist nicht ehrlich, wenn man zwei bis drei Jahre bei einem Klub spielt und dann geht. Ich sage Spielern auch, wenn mir ihre Frisur oder ihr neues Täschchen nicht gefällt."

Baumgart selbst kann sich weder für Taschen noch für Frisuren begeistern, seine Liebe gilt dagegen einem "schönen Glas Malt-Whisky". Mehr als 150 Flaschen hat er inzwischen zu Hause: "Früher habe ich mich für Bundesliga-Siege mit einer Flasche Whisky beschenkt. Bis meine Frau irgendwann mal gesagt hat: Steffen, es wird langsam zu viel..."

