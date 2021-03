München - Jungstar Erling Haaland von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat bei seiner unnachahmlichen Torejagd sogar die früheren Weltfußballer Lionel Messi und Cristiano Ronaldo ausgestochen.

Der 20-Jährige erzielte mit seinem Blitz-Doppelpack im Klassiker bei Bayern München (2:4) seine Profitore Nummer 99 und 100 - im erst 146. Spiel.

Auch Mbappé kommt nicht an Haaland dran

Zum Vergleich: Messi benötigte für diese Marke 210 Einsätze, Ronaldo sogar 301. Frankreichs Wunderknabe Kylian Mbappe brauchte 180 Spiele für 100 Tore, der große Schwede Zlatan Ibrahimovic 245.

Für den BVB hat Haaland unglaubliche 45 Tore in 46 Pflichtspielen erzielt. Für Salzburg war er in 27 Partien 29-mal erfolgreich. Zu Beginn seiner Karriere schoss er für Molde und Bryne in Norwegen 20 Tore in 66 Begegnungen. Dazu kommen sechs Treffer in sieben Länderspielen.

