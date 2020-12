München – Sei es das Herzschlagfinale der Gladbacher Borussia, der Rassismus-Skandal in Paris oder der Leipziger Siegescoup über Manchester United – es war einiges los in dieser Fußball-Woche. In der Bundesliga-Webshow am Freitag ab 15.30 Uhr blicken wir zurück.

Gladbach-Stadionsprecher Torsten Knippertz zu Gast

Daa tun wir mit dem langjährigen Stadionsprecher der Gladbacher, Torsten Knippertz, der beschreiben wird, wie er die wohl schönste Niederlage der Vereinsgeschichte erlebt hat.

Mit einem Blick in die Glaskugel versucht die ran-Redaktion im Anschluss herauszufinden, auf wen Gladbach sowie die anderen drei deutschen Teilnehmer im CL-Achtelfinale treffen könnten.

Freche Tore

Doch auch in der Bundesliga erhitzten am vergangenen Spieltag so einige Szenen die Gemüter. Moderator Max Zielke wird sich daher nochmal dem Tor des Stuttgarters Silas Wamangituka widmen und die Frage stellen: Arrogant oder clever? Der VfB-Angreifer war aber nicht der erste Bundesliga-Spieler, der sich mit solch einer Aktion in die Schlagzeilen schoss. Ran.de blickt auf die fünf frechsten Tore der Ligageschichte.

Und weil wir uns bereits mitten in der Weihnachtszeit befinden, müssen natürlich auch die neuen Trikots des 1. FC Nürnberg mal etwas genauer unter die Lupe genommen werden. Stichwort: Lebkuchen.

Wir sind die Jungs aus der Lebkuchen-Stadt! ❤🖤



🆕 Unser limitiertes Sondertrikot ist ab sofort online, im ClubHaus und im Service-Center erhältlich: https://t.co/ct4pWA43yq



🔗 @umbro | @Schmidt_Nbg | @nuernberger pic.twitter.com/wGFRoxDvyJ — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) December 9, 2020

Das alles am Freitag in "15:30 - Der ran Bundesliga Countdown" live auf ran.de und auf unserem Facebook-Account @ransport.

Bundesliga live in SAT.1 und ran.de

Ab 2021 übertragen SAT.1 und ran.de Spiele aus der Bundesliga live! Mit dem Supercup und dem Bundesliga-Auftaktspiel 2021 steigen SAT.1 und ran wieder in die Bundesliga-Berichterstattung ein.

Der Sender sichert sich das einzige und exklusive Free-TV-Live-Paket: insgesamt neun Live-Spiele pro Saison, darunter neben dem Auftakt und dem Supercup auch die Spiele vor und nach der Winterpause sowie der Auftakt der 2. Bundesliga und die Relegationsspiele für die 1. und 2. Bundesliga. Das Rechtepaket gilt für insgesamt vier Spielzeiten.

