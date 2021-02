München - Der 21. Bundesliga-Spieltag ist auch der letzte, bevor im Europacup wieder der Ball rollt. Für Borussia Mönchengladbach steht das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zwar erst in der letzten Februar-Woche an, doch nach den turbulenten Tagen infolge der Derby-Pleite gegen den 1. FC Köln (1:2) stehen die "Fohlen" in unserer Webshow im Fokus.

In der neuen Folge von "15:30 Uhr - Der ran Bundesliga Countdown" (Freitag, ab 15:30 Uhr im kostenlosen Livestream) begrüßen Moderator Max Zielke und sein Sidekick Floyd Schmidt den ehemaligen Gladbacher Trainer Andre Schubert und Fan-Vertreter Michael Weigand vom "FPMG Supporters Club". Neben dem anstehenden Spiel beim VfL Wolfsburg drängt sich vor allem auch die Frage nach der Zukunft von Gladbach-Trainer Marco Rose auf.

Wie viel Kredit hat Rose bei den Fans verspielt?

Wird der Ex-Profi die eine Borussia verlassen und bei der anderen Borussia in Dortmund anheuern, um einen Angriff auf Serienmeister Bayern München zu starten? Und wie viel Kredit hat er mit seiner überraschenden Personal-Rotation bei der Köln-Pleite in der Fanszene verspielt? Stichwort: "Mit dem Derby spielt man nicht."

Neben der Gladbacher ist dieses Mal aber auch die Dortmunder Borussia ein großes Thema. Das Team von Coach Edin Terzic droht aktuell die Champions-League-Qualifikation zu verpassen. Wie kann es bei so einer Mannschaft mit so viel Qualität zu so einem Abwärtsstrudel kommen? Ist der BVB sogar untrainierbar? Wir gehen all diesen Fragen auf den Grund.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.