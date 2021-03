München - Am Sonntagabend macht er als Hauptkommissar Thorsten Falke die Verbrecher in Hamburg dingfest, am Freitagnachmittag gehört seine ganze Aufmerksamkeit dem runden Leder und Borussia Dortmund.

Schauspieler Wotan Wilke Möhring beehrt uns in 15:30 Uhr - Der ran Bundesliga Countdown (live auf ran.de, Youtube und auf Facebook und Instagram @ransport).

Der gebürtige Westfale ist glühender BVB-Anhänger, erscheint zu den Premieren seiner Filme regelmäßig in schwarz-gelber Montur (Foto).

Klar, dass wir mit dem 53-Jährigen über das Topspiel des 24. Spieltags sprechen: FC Bayern gegen Borussia Dortmund.

Und über einen seiner Lieblingsspieler: Erling Haaland. "Der macht alle besser. Alle denken: 'Mist, der Streber kommt. Ich muss jetzt auch extra Gas geben'", lobte Möhring den Norweger schon im vergangenen Jahr.

Doch auch der kriselnde Erzrivale Schalke 04 (Wie sehr werden ihm die Derbys bei einem Abstieg der Königsblauen fehlen?) ist Thema.

