Premier League

West Ham United: Sieben Gründe für den Aufschwung

West Ham United spielt in der Premier League eine überraschend starke Saison, nach 20 absolvierten Partien steht der englische Traditionsverein auf dem fünften Tabellenplatz. Aber was macht die "Hammers" in dieser Spielzeit so stark? ran.de hat sich auf Spurensuche begeben.