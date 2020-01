Bundesliga

FC Bayern: Die Kandidaten für einen Wintertransfer zum Rekordmeister

Im sommerlichen Doha hat sich der FC Bayern München auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vorbereitet. Coach Hansi Flick forderte zuletzt öffentlich neue Spieler für den ausgedünnten Kader des Rekordmeisters. "Wir brauchen auf jeden Fall noch Verstärkung", so Flick. ran.de zeigt, welche Spieler für den FC Bayern in dieser Winter-Transferperiode in Frage kommen könnten.