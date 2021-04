München - Der Weg zurück zum DFB ist für Hansi Flick frei, seit sein bis 2023 laufender Vertrag bei Bayern München zum Sommer aufgelöst wurde. Die Gespräche mit seinem ehemaligen Arbeitsgeber, für den er als Co-Trainer der Nationalmannschaft sowie als Sportdirektor tätig war, laufen bereits.

Eine Vollzugsmeldung sollte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Auch wenn Flick nicht vom Rekordmeister zum größten Sportfachverband transferiert wird und daher keine offizielle Ablöse festgeschrieben werden kann, sollen beide Seiten aber eine Art Kompensation vereinbart haben. Was im Grunde einer Ablöse gleichkommt.

Ablösespiel für Flick wohl nur vor Zuschauern

So berichtet die "AZ", es soll noch in diesem Jahr ein Freundschaftsspiel zwischen den Münchnern und der DFB-Auswahl ausgetragen werden, dessen Einnahmen komplett dem FCB zugutekommen würden. Der Zeitpunkt hängt mutmaßlich davon ab, wie schnell die Stadien wieder mit Zuschauern gefüllt werden dürfen, denn über Ticketverkäufe würde zusätzlich zu den Erlösen durch eine TV-Übertragung eine schöne Summe zusammenkommen.

Den Vergleich DFB gegen FCB gab es in diesem Jahrtausend bereits zweimal - jeweils in Form von Abschiedsspielen. Am 26. Mai 2000 wurde auf diese Weise Rekordnationalspieler Lothar Matthäus im Olympiastadion geehrt, am 2. September 2008 Oliver Kahn in der Allianz Arena. Beide Partien endeten 1:1. Demnächst könnte sich hier also das Ablösespiel für Flick einreihen.

Womit sich die Bayern zugleich etwas Schmerzensgeld für den Abgang des Erfolgstrainers sichern. Oder eben eine indirekte Ablöse - ganz, wie man es nennen möchte.

