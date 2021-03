München/Frankfurt - Sportvorstand Fredi Bobic verlässt die Eintracht aus Frankfurt zum Saisonende. Was bereits vermutet wurde, bestätigte der 49-Jährige selbst in der Sendung "Sportschau Thema", die am Abend in der "ARD" ausgestrahlt wird. "Es ist klar, dass ich 2021, jetzt im Sommer, den Verein verlassen werde", sagte Bobic.

Der Baumeister des jüngsten Erfolgs besaß in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2023. Gerüchten zufolge zieht es Bobic zurück zu seinem Ex-Klub Hertha BSC. Dort kickte er einst von 2003 bis 2005 und seine Familie hat in der Hauptstadt immer noch den Lebensmittelpunkt.

Gespräche nicht abgeschlossen

Der Aufsichtsratsvorsitzende Philip Holzer erklärte in einer Stellungnahme, dass die Verhandlungen der Eintracht mit dem 49-jährigen Ex-Nationalspieler über dessen Zukunftspläne bereits seit geraumer Zeit laufen.

Holzer bestätigt folgenden Ablauf der Gespräche: "Fredi Bobic ist vor drei Wochen auf mich zugekommen und hat mich über seine Überlegungen bezüglich einer Auflösung seines bis zum 30. Juni 2023 laufenden Vertrages nach dem Ende der laufenden Saison informiert. Wir haben verabredet, entsprechende Gespräche über einen Verbleib oder einen vorzeitigen Wechsel zu führen und darüber im Sinne des sportlichen Erfolgs der Eintracht absolutes Stillschweigen zu wahren. Die Gespräche sind gegenwärtig noch nicht abgeschlossen und werden erst nach der nächsten Aufsichtsratssitzung Mitte März fortgesetzt."

Bobic ist bei der Eintracht seit 2016 im Amt und gilt als einer der Baumeister des Erfolgs. So hatten die Hessen 2018 den DFB-Pokal gewonnen, es war der erste Titel für die Eintracht seit 30 Jahren.

Auch Sportdirektor Bruno Hübner kündigte zum Saisonende sein Aus bei der Eintracht an. Diese muss sich nun um eine neue sportliche Führung bemühen.

