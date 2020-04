Leverkusen/München - Der frühere DFB-Teamchef Rudi Völler feierte am Ostermontag seinen 60. Geburtstag. Der Weltmeister von 1990 beging seinen Ehrentag mit seiner Frau Sabrina und seinen fünf Kindern in seiner Wahlheimat Düsseldorf. Aufgrund der Kontaktsperre wegen der Coronakrise musste der Sport-Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen anders als bei seinem letzten runden Geburtstag auf eine große Feier verzichten.

Der einstige Weltklassestürmer, der 2002 in Japan und Südkorea die als Außenseiter angetretene DFB-Auswahl als Teamchef ins WM-Finale gegen Brasilien (0:2) führte, bestritt insgesamt 90 Länderspiele (47 Tore) und war vier Jahre vor dem Triumph von 1990 bereits Vize-Weltmeister geworden.

Knipser in der 1. und 2. Liga

In der Bundesliga traf "Tante Käthe", wie Völler wegen seiner grau gelockten Haare seit seinen Profitagen genannt wird, in 232 Spielen für 1860 München, Werder Bremen und Bayer Leverkusen insgesamt 132-mal. In der 2. Liga stehen für ihn 56 Treffer in 110 Begegnungen für Kickers Offenbach und die Münchner Löwen zu Buche.

Zudem spielte der im hessischen Hanau geborene Torjäger für AS Rom und Olympique Marseille. Mit den Franzosen gewann er 1993 die Champions League. 1983 wurde Völler Bundesliga-Torschützenkönig und im selben Jahr zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt. Als Trainer arbeitete das Geburtstagskind für Bayer Leverkusen und für den AS Rom, in der italienischen Hauptstadt dauerte sein Engagement 2004 allerdings nur 25 Tage. Zuvor war Völler nach dem Vorrundenaus der DFB-Auswahl bei der EM in Portugal als DFB-Teamchef zurückgetreten.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.