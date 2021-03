München - Weil die sächsische Landesregierung ab Gründonnerstag ein Arbeitsverbot verhängen will, droht auch dem Bundesliga-Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München am 3. April offenbar eine Absage. Das berichtet der "SportBuzzer".

In der Nacht zum Dienstag hatte die Ministerpräsidenten-Konferenz einen weitgehenden Lockdown über die Osterfeiertage beschlossen. Sachsen plane laut Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) auch am Gründonnerstag und Ostersamstag ein generelles Arbeitsverbot außerhalb systemrelevanter Berufe.

Kretschmer spricht von "schwierigem Punkt"

Das Thema Profisport sei in diesem Kontext ein "schwieriger Punkt", sagte Kretschmer am Dienstag. Das weitere Vorgehen "werden die nächsten Tage zeigen", für eine verbindliche Aussage in diesem Bereich brauche es zunächst eine "Rechtsgrundlage", die gerade von der Bundesregierung erarbeitet werde.

Das Gastspiel des FC Bayern in Leipzig nach der Länderspielpause ist das absolute Topspiel des 27. Spieltags und könnte eine Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen liefern: Nach 26 Partien steht der Rekordmeister aus München mit 61 Punkten an der Tabellenspitze, hat dabei aber lediglich vier Punkte Vorsprung auf den Gegner und ärgsten Verfolger Leipzig.

