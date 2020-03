München - Die Vereine der 1. und 2. Fußball-Bundesliga entscheiden allem Anschein nach am Freitagvormittag über eine mögliche Unterbrechung der Saison. Nach Informationen der ARD-Sportschau soll zunächst diskutiert werden, ob der für dieses Wochenende angesetzte Spieltag ausgetragen oder abgesagt wird.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) verhandelt mit den 36 Bundesligisten angeblich zeitgleich über eine mögliche Aussetzung der Saison für vier Wochen und eine Verlängerung der Spielzeit bis zum 30. Juni. An diesem Tag enden viele Profiverträge.

Wird die EM auf 2021 verschoben?

Die Konsequenz aus einer Verlängerung wäre eine Verschiebung der Endrunde der Fußball-Europameisterschaft 2020. Diese soll am Donnerstag bei einer Sitzung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) mit Vertretern der fünf großen europäischen Ligen bereits zur Sprache gekommen sein. Dem Vernehmen nach ist eine Verschiebung der EURO auf 2021 im Gespräch. Erst am Dienstag will die UEFA mit Verbands-, Liga- und Spielervertretern beraten, wie mit den europäischen Wettbewerben weiter verfahren wird.

