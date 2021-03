München/Bielefeld - Am heutigen Mittwoch findet in der Bundesliga das Nachholspiel zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen statt. Der Anstoß erfolgt um 18:30 Uhr in der Schüco-Arena. Die Partie hätte eigentlich am 20. Spieltag stattfinden sollen. Das Spiel musste damals jedoch wegen eines Wintereinbruchs verschoben werden.

Die Arminia könnte heute mit einem Sieg die mit großen Ambitionen in die Saison gestartete Hertha auf den Relegationsplatz verdrängen - und selbst auf Tuchfühlung mit dem 1. FC Köln gehen.

"Wir schauen auf uns. Wer letztendlich die Positionen hinter uns einnimmt, damit beschäftige ich mich nicht, weil das nicht in meiner Hand liegt", sagte der neue Bielefeld-Coach Frank Kramer selbstbewusst: "Wir wollen gegen Bremen die drei Punkte holen und diesen Siegeswillen haben. Und was dann zehn Spieltage später passiert, das werden wir sehen."

Die Gäste aus Bremen hingegen haben acht Punkte mehr als Bielefeld auf dem Konto. Die Mannschaft von Coach Florian Kohfeldt zeigte zuletzt beim 1:1 gegen den 1. FC Köln allerdings eine eher wenig überzeugende Leistung. Das Hinspiel konnte Werder nach einem Tor von Leonardo Bittencourt mit 1:0 für sich entscheiden.

Arminia Bielefeld - Werder Bremen: Bundesliga live im TV

Die Partie ist heute live und exklusiv auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender startet die Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 um 18:15 Uhr. Der Kommentator des Spiels ist Marcus Lindemann.

Arminia Bielefeld - Werder Bremen: Bundesliga im Livestream

Um im Livestream dabei zu sein, gibt es zwei Möglichkeiten: Das Spiel ist entweder über die SkyGo-App (für TV-Abo-Kunden) oder über Sky Ticket (monatlich kündbar) abrufbar.

Arminia Bielefeld - Werder Bremen: Bundesliga im Liveticker

Wenn heute Abend in der Schüco-Arena der Ball rollt, dann sind wir mit unserem Liveticker mit dabei. Aufstellungen, Tore, wichtige Szenen und alle Daten und Fakten gibt es dann in Echtzeit abrufbar.

