Bundesliga

Lainer exklusiv: "Es war ein Weckruf für uns alle"

Stefan Lainer ist in Lauerstellung. Der Rechtsverteidiger von Borussia Mönchengladbach arbeitet aktuell mit seinen Kollegen auf den Tag, an dem die Bundesliga möglicherweise wieder startet hin. Im Interview mit ran.de spricht der österreichische Nationalspieler unter anderem über das Leben eines Profifußballers in der Corona-Krise.