München - Leon Goretzka hat sich mit einem Posting auf seinen Social-Media-Kanälen gegen rechtes Gedankengut und für die Wahrung der Demokratie positioniert. Im Rahmen einer Kampagne der "Deutschen Bahn" bezog der Mittelfeldspieler eindeutig Position.

Wenn ich für unser Land spielen darf, möchte ich für unsere Werte und Verfassung spielen, nicht für ein Land, das in Geschichte nicht aufgepasst hat. Schwarz-Rot-Gold sind die Farben unserer Demokratie, nicht der Rechten! 🇩🇪🇪🇺 1/2 pic.twitter.com/zsZs5hC4jg — Leon Goretzka (@leongoretzka_) May 28, 2021

Goretzka schreibt: "Wenn ich für unser Land spielen darf, möchte ich für unsere Werte und Verfassung spielen, nicht für ein Land, das in Geschichte nicht aufgepasst hat. Schwarz-Rot-Gold sind die Farben unserer Demokratie, nicht der Rechten!"

Nicht zum ersten Mal klare Kante von Goretzka

Als es im Jahr 2019 beim Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien in Wolfsburg (1:1) zu rassistischen Verfehlungen seitens einiger weniger Zuschauer kam, meldete sich Goretzka bereits zu Wort.

"Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Da antwortet man auf die Frage nach der Nationalität mit Schalke, Dortmund oder Bochum", sagte der inzwischen 26-Jährige damals. Mit diesem Zitat wurde er für den Fußballspruch des Jahres 2019 nominiert.

Goretzka arbeitet momentan an dem Comeback nach einem Muskelfaserriss, den er sich am 32. Spieltag der Bundesliga beim 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach zuzog. Ob er zum EM-Auftakt gegen Frankreich (am 15. Juni ab 21 Uhr LIVE im Ticker) fit wird, ist offen.

