Augsburg (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss im Heimspiel gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Außenstürmer Ruben Vargas verzichten. Das bestätigte Trainer Heiko Herrlich am Freitag. Der Schweizer Nationalspieler habe bei der jüngsten Niederlage gegen Bayern München (0:1) "eine Verletzung davongetragen und wird nicht zur Verfügung stehen", sagte Herrlich. Es bestehe Hoffnung, dass Vargas am darauffolgenden Samstag gegen Borussia Dortmund wieder einsatzbereit sei.

Fünf der vergangenen sechs Ligaspiele verlor Augsburg, das Team steht derzeit vier Punkte vor Relegationsplatz 16. "In den vergangenen Spielen ist uns unsere Effizienz verloren gegangen", sagte Herrlich: "Uns fehlt das Spielglück. Das müssen wir uns wieder erarbeiten."