U21

U21-EM: Vor dem Topspiel - Spanier gelöst, Italien unter Druck

Es ist eines der Topspiele am 2. Spieltag bei der U21-EM: Spanien trifft in Gruppe B auf Italien. Doch die Vorzeichen vor dem Duell könnten unterschiedlicher nicht sein. Die Partie gibt es am Samstag ab 20:50 Uhr live im kostenlosen Livestream auf ran.de.

2:07 min