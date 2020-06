Augsburg - Trainer Heiko Herrlich hat noch einmal auf die gefährliche Ausgangslage beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg im Abstiegskampf hingewiesen. "Die Situation ist sehr ernst, die Tabelle ist trügerisch", sagte der 48-Jährige am Freitag vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln am Sonntag (18.00 Uhr/im Liveticker auf ran.de und in der App) und forderte: "Wir müssen auf uns schauen und die Punkte holen."

Das Ziel sei weiterhin, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu schaffen, sagte Herrlich. "Gegen Hertha hatten wir in der zweiten Halbzeit einige Torchancen, das war ein Schritt in die richtige Richtung", lobte er.

Herrlich will "auf hundert Prozent kommen"

Trotz fünf Spielen in Folge ohne Sieg warnte Herrlich vor den Gästen aus der Domstadt. "Sie haben unter Gisdol acht von zehn Spielen gewonnen. Wir müssen auf hundert Prozent kommen, um die Punkte zu holen", sagte er.

Der FCA hat seit dem Restart nur eines seiner vier Spiele gewonnen. Mit 31 Punkte hat der Tabellen-13. fünf Spieltage vor Ende der Spielzeit nur vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

