Fussball international

HIGHLIGHTS: Irres Finish - Atletico auf Meisterkurs

Atletico Madrid dreht das Spiel gegen Osasuna mit einem Doppelpack in der Schlussphase. Mit dem Sieg behaupten die Madrilenen Platz 1 und haben am letzten Spieltag die Meisterschaft selbst in der Hand. Die Highlights gibt es im Video.

6:19 min