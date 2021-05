Um sich aus der Schuldenschlinge zu befreien, will der SV Werder Bremen in Kürze seine Mittelstandsleihe auch Privatanlegern zum Kauf anbieten. Einem Bericht des "Weser Kurier" zufolge, droht dem Bundesligisten im Sommer ein Ausverkauf - und im schlimmsten Fall sogar Punktabzug in der Liga.