München - Was machen die Bayern-Profis David Alaba und Kingsley Coman, wenn sie nicht gerade auf dem Fußballplatz stehen? Die Champions League auf der Playstation gewinnen? Ein Drei-Gänge-Menü in der Küche zaubern? Ihre Memoiren schreiben? Falsch!!! Das dynamische Duo misst sich in einem Song-Battle mit den Bad Boys aus Hollywood, Will Smith und Martin Lawrence.

Smith und Lawrence singen "Stern des Südens"

In einem Video auf Instagram sieht bzw. hört man die beiden Bayern-Dribbler den Film-Song "Bad Boys" von Inner Cirlcle "singen". Smith und Lawrence zeigen sich von den Gesangesküsten der beiden Kicker jedoch nicht gerade begeistert. Im Gegenzug müssen sich die beiden Schauspieler an der Bayern-Hymne "Stern des Südens" versuchen. Und was soll man sagen? Grammy-verdächtig war es nicht, aber die Bad Boys zeigen sich im Kampf mit der deutschen Sprache bemüht.

Gewinner der Battle? Ganz klar die Fans, die an dem ungezwungenen Video sicherlich ihren Spaß haben werden. Aber hört einfach selbst…

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.