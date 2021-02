Freiburg/München - Christian Streich setzt seine erfolgreiche Arbeit als Trainer beim SC Freiburg fort. Wie die Breisgauer am Donnerstag mitteilten, wurde der Kontrakt des dienstältesten Trainers der Liga verlängert.

Über die neue Vertragslaufzeit machte der Klub wie gewohnt keine Angaben. Der 55-Jährige arbeitet seit 1995 im Verein und geht im Sommer in seine elfte Saison als Cheftrainer.

Streich schon seit 2011 Freiburg-Trainer

"Ich freue mich über die Anerkennung und das Vertrauen, die unserer Arbeit entgegengebracht werden. Die Zusammenarbeit beinhaltet alle Voraussetzungen, die wichtig sind, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen", sagte Streich, der den Posten im Dezember 2011 übernommen hatte.

Der Klub freue sich sehr, "die Zusammenarbeit mit Christian auch über die aktuelle Saison hinaus fortzuführen", sagte Vorstand Jochen Saier.

"Es ist ungemein wertvoll, sich bewusst und immer wieder neu für das gemeinsame Projekt zu entscheiden, weil es total intensiv und herausfordernd ist. Wir verspüren weiterhin große Lust auf den gemeinsamen Weg", so Saier zur Verlängerung mit dem Freiburger Erfolgstrainer.

Aktuell steht der Sportclub in der Bundesliga auf Platz acht - mit nur zwei Zählern Rückstand auf die Europapokalplätze. Am 21. Spieltag ist Freiburg nun bei Werder Bremen gefordert (am Samstag ab 15:30 Uhr im Liveticker auf ran.de).

