Leverkusen/München - Es ist das letzte Spitzenspiel des Kalenderjahres.

Bayer Leverkusen empfängt als Tabellenführer der Bundesliga den FC Bayern, der "nur" auf Platz zwei steht. (Das Topspiel heute ab 18:30 Uhr im Liveticker auf ran.de)

Die Werkself steht nach den Auftritten in den letzten Wochen nicht unverdient an der Tabellenspitze. Statt die Erwartungen niedrig zu halten, denkt man in Leverkusen wieder größer.

Werkself auf dem Weg zum großen Wurf

Bayers Vorsitzender Geschäftsführer Fernando Carro träumt schon ein bisschen: "Wenn man nach 1993 keinen Titel mehr gewonnen hat, dann hätte ein Titel schon eine große Bedeutung. Die Sehnsucht nach Titeln in Leverkusen ist groß", so der 56-Jährige bei "Sport1".

Und die Werkself tut derzeit alles, um die Wahrscheinlichkeit auf einen Triumph hochzuhalten. In der Liga auf Platz 1, in der Europa League als Erster in der Zwischenrunde und auch im DFB-Pokal ist alles möglich. (Bundesliga: Ergebnisse und Tabelle)

Mit einem Unentschieden im Spitzenspiel würde Bayern den Platz an der Sonne auch über die Mini-Winterpause halten.

Carro: "Geschichte schuldet Leverkusen einen Titel"

Es ist eine ewige Geschichte von zerplatzten Träumen und zweiten Plätzen. Deswegen ist Carro auch der Meinung, "dass die Geschichte Leverkusen eine Meisterschaft schuldet".

Fünf Mal holte die Werkself bisher die Vizemeisterschaft in der Bundesliga - jetzt soll es endlich für den großen Wurf reichen.

Bis dahin ist es allerdings noch ein langer Weg. Bis dato ist etwas mehr als ein Drittel der Saison gespielt. Der Strippenzieher im Hintergrund weiß auch, wie gefährlich der Gegner im Topspiel ist: "Wir wissen, dass Bayern zur Zeit der beste Verein in Europa ist. Wir sind realistisch, dass wir wissen, dass wir gegen eine Top-Mannschaft spielen", so Carro bei "Sky".

Leverkusen versteckt sich nicht

"Aber wir sind auch eine Top-Mannschaft. Wir wollen jedes Spiel gewinnen", gibt sich der Spanier trotzdem angriffslustig.

Die Antwort gibt es auf dem Platz.

