München (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München muss wie erwartet auch im Bundesligaspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (18.30 Uhr/Sky) auf seinen Mittelfeldmotor Thiago verzichten. Der spanische Nationalspieler (29) konnte wegen seiner Adduktorenprobleme am Freitag nicht am Abschlusstraining teilnehmen.

"Thiago steht noch nicht bereit, das wird noch etwas dauern", sagte Trainer Hansi Flick am Freitag. Der Antreiber hatte zuletzt schon im Topspiel bei Borussia Dortmund (1:0) und gegen Eintracht Frankfurt (5:2) gefehlt.