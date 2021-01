Augsburg (SID) - Trainer Hansi Flick von Bayern München setzt im Bundesliga-Derby beim FC Augsburg (20.30 Uhr/Sky) von Beginn an auf Serge Gnabry. Der Nationalspieler, der am Sonntag gegen den SC Freiburg (2:1) wegen muskulärer Probleme ausgewechselt worden war, steht in der Startformation.

Sein DFB-Kollege Leroy Sane muss deshalb zurück auf die Bank. Flick nimmt im Vergleich zum Freiburg-Spiel nur eine Änderung vor: Lucas Hernandez ersetzt auf der Position des Linksverteidigers Alphonso Davies, der ebenfalls als Joker zur Verfügung steht.