München - Er werde keinen Multivan mit Leipziger Spielern vollladen, wenn der Aufbruch an die Säbener Straße anstehe. So versprach es Julian Nagelsmann sinngemäß auf der Pressekonferenz der "Roten Bullen", auf der sein Wechsel zum FC Bayern München erklärt wurde.

So wischte der 33-Jährige schon im Mai alle Spekulationen vom Tisch, seinem Noch-Arbeitgeber stünde infolge seines Abschieds ein folgenreicher Aderlass ins Haus. Weitere Profis sind nach dem schon im Frühjahr verpflichteten Dayot Upamecano seither nicht vom Vize- zum Serienmeister transferiert worden.

Fünf Leipziger zieht es nach München

Dennoch könnte ein größeres Gefährt für den Weg aus Sachsen nach Oberbayern womöglich nicht schaden - zumindest zugunsten der Beinfreiheit während der 420 Kilometer-Tour. Denn Nagelsmann werden neben Upamecano und Videoanalyst Benjamin Glück auch die beiden Co-Trainer Dino Toppmöller und Xaver Zembrod folgen.

Die Verpflichtungen der beiden Assistenten verkündete der Rekordmeister am Freitagvormittag. Zu Wort kam in der Mitteilung einzig Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der die "große Qualität" des Duos und dessen erfolgreiche Zusammenarbeit mit Nagelsmann bei RB herausstrich.

Bayern verlieren dritten Co-Trainer aus Flick-Team

Quasi im Gegenzug verlässt nach Miroslav Klose und Hermann Gerland mit Danny Röhl auch der dritte Co-Trainer von Hansi Flick die Münchner. Der 32-Jährige habe um die Auflösung seines noch zwei Jahre laufenden Vertrags gebeten, ließ der FCB verlautbaren. Gemutmaßt wird, dass er seinem bisherigen Chef zum DFB folgen wird.

Damit würde Nagelsmann nach aktuellem Stand an seiner neuen Station nur ein neues Mitglied im engsten Kreis seines Trainerteams begrüßen: Toni Tapalovic. Der Intimus von Manuel Neuer ist seit 2011 im Verein und hat sich ein entsprechendes Standing erarbeitet.

Leipzig wollte offenbar Ablöse für Zembrod

Ansonsten weht künftig viel RB-Luft durch die Trainerkabine. Wobei Toppmöller und Zembrod jeweils lediglich eine Saison bei den Sachsen gearbeitet haben. Gerade letzterem wurde dabei nachgesagt, das Team entscheidend mit weiterentwickelt zu haben.

Über einen Wechsel des 54-jährigen Schwaben war bereits seit Wochen spekuliert worden. Die Leipziger sollen angesichts des noch bis 2023 laufenden Vertrags eine Ablöse von 200.000 Euro aufgerufen haben, berichtete die "Bild" in diesem Zusammenhang. Ob nun tatsächlich Geld für Zembrod geflossen ist, ist nicht bekannt.

In Hoffenheimer Jugend war Nagelsmann Assistent von Zembrod

Ganz im Gegensatz zu seiner gemeinsamen Vergangenheit mit Nagelsmann. In der Saison 2010/2011 waren die Rollen bei der U17 der TSG Hoffenheim noch vertauscht, der heutige Chefcoach der "Co" seines erfahrenen Assistenten, ehe es Zembrod zum SC Freiburg II zog.

Ins Profigeschäft kam der frühere Mittelfeldspieler, der nie über Regionalliganiveau spielte, im Januar 2014 als Assistent von Tayfun Korkut bei Hannover 96. Dem gebürtigen Stuttgarter war Zembrod 2010 bei Hoffenheims U17 als Cheftrainer gefolgt.

Das Duo blieb einige Jahre zusammen, auch beim 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen. Der "Werkself" hielt Zembrod dann aber auch nach der Entlassung seines Vorgesetzten die Treue. Ehe der Absolvent eines Studiums in Sportwissenschaften, Sportmedizin und Pädagogik im vergangenen Sommer dem Leipziger Lockruf folgte.

Toppmöller führte Luxemburger in die Europa League

Wenige Wochen früher heuerte Toppmöller bei RB an. Nachdem sich der einstige Zweitligastürmer vor allem in Luxemburg einen Namen als Erfolgscoach gemacht hatte. Der Saarländer trainierte in Deutschland und Belgien zweitklassig, im Großherzogtum aber gelang ihm Historisches.

Mit F91 Düdelingen gewann der Sohn von Klaus Toppmöller, Bundesliga-Rekordtorschütze des 1. FC Kaiserslautern, zahlreiche nationale Titel und sorgte 2018/2019 auch international für Furore. Als erster luxemburgischer Klub qualifizierte sich das Toppmöller-Team für die Gruppenphase der Europa League - unter anderem wurden Legia Warschau und CFR Cluj aus dem Weg geräumt.

Im Wettbewerb selbst gelang gegen den AC Mailand, Betis Sevilla und Olympiakos Piräus aber nur ein Punktgewinn.

Toppmöller könnte Klose nachfolgen

Damals war Toppmöller mit seiner Mannschaft krasser Außenseiter. Das wird ihm mit seinem künftigen Klub so schnell nicht passieren. Als ehemaliger Stürmer dürfte ihm im Nagelsmann-Stab eine ähnliche Rolle zufallen wie Klose unter Flick. Heißt: viel Arbeit mit Robert Lewandowski und anderen Stürmern.

Der Vertrag des Saarländers in Leipzig war bis 2022 gültig. Auch hier könnte also eine Ablöse fällig sein.

Zwei Bayern in München - aber noch ohne das Bayern-Gen

Ein Minivan wäre also ganz gut gefüllt, sollte Nagelsmann seine Vertrauten nach München kutschieren.

Schaden kann es sicher nicht, wenn das nähere Umfeld trotz Luftveränderung bereits sehr vertraut ist. Zumal Nagelsmann und Glück aus dem Münchner Umland stammen. Das oft beschworene Bayern-Gen müssen sie sich aber allesamt noch aneignen.

Marcus Giebel

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.