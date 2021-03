München - Verletzungsschock für den FC Bayern. Wie der Rekordmeister am späten Dienstagnachmittag bekanntgab, wird Stürmerstar Robert Lewandowski rund vier Wochen ausfallen.

Der Pole erlitt beim Länderspiel gegen Andorra eine Bänderdehnung im rechten Knie.

Lewandowski wird damit nicht nur im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr im Liveticker auf ran.de) fehlen, sondern steht den Bayern auch in den beiden Viertelfinalpartien in der Champions League gegen Paris St. Germain nicht zur Verfügung.

Damit könnte der ewige Rekord des früheren Bayern-"Bombers" Gerd Müller möglicherweise doch bestehen bleiben. Müller stellte 1971/72 die bis heute unerreichte Bestmarke von 40 Toren in einer Saison auf. Lewandowski steht aktuell bei 35 Treffern und hätte bei einer Ausfallzeit von vier Wochen noch drei Bundesligaspiele Zeit, den Rekord zu knacken.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.