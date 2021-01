München - Thomas Müller erlebt unter Trainer Hansi Flick seinen zweiten Frühling beim FC Bayern. In seinem 13. Jahr beim Rekordmeister ist er maßgeblich daran beteiligt, dass die Bayern die Tabelle schon wieder mit sieben Punkten Vorsprung anführen.

Für Müller persönlich wäre die Meisterschaft es der 28. Titel in seiner langen Karriere. Im Interview mit dem "kicker" (Montagsausgabe) verriet der 31-Jährige, dass ihm Pokale nicht wirklich etwas bedeuten.

"Es geht einem nicht um diese Schale, um diesen Pokal. Dieses Metallstück ist einem völlig egal. Denn kaum ist es gewonnen, geht es schon wieder darum, wer es im kommenden Jahr gewinnt", so der 100-malige Nationalspieler.

Thomas Müller: "Süchtig nach der besonderen Challenge"

Der Profisport sei nicht immer angenehm. "Wenn man in diesem Geschäft erfolgreich sein will, muss man süchtig nach dieser besonderen Challenge sein", so Müller.

Trotz des Drucks hat er noch immer Spaß an seinem Beruf. Auch wenn in dieser Saison "die Leichtigkeit aus der Vorsaison" ein wenig verflogen sei. Doch der Hunger ist immer noch da.

"Jeder einzelne Spieler muss sich und der Außenwelt zeigen, dass er dieses Niveau gehen kann. Darin besteht der Antrieb: Man will das Gefühl haben, dass man zu den Besten gehört und besser ist als alle, die an diesem Wettbewerb teilgenommen haben", erklärt Müller.

