München (SID) - Beim Transfer von Fußball-Nationalspieler Leroy Sane von Manchester City zu Bayern München geht es offenbar nur noch um die Ablösesumme. City ruft laut einer Meldung des kicker 50 Millionen Euro für den 24-Jährigen auf. Damit liegen die Verhandlungspartner noch zehn Millionen Euro auseinander. Die Bayern haben verschiedenen Medienberichten zufolge bislang "nur" 40 Millionen Euro geboten.

Der britische Telegraph will allerdings in Erfahrung gebracht haben, dass die Münchner sogar bereit wären, bis zu 65 Millionen Euro für ihren Wunschspieler zu bezahlen. So oder so würde aus Sane das erhoffte "Schnäppchen": Vor einem Jahr hatte Manchester noch 125 Millionen Euro für den Ex-Schalker aufgerufen.

Der Preisverfall hat mehrere Gründe: Zum einen hat Sane bei City nur noch ein Jahr Vertrag, zum anderen fiel er wegen seines Kreuzbandrisses in dieser Saison fast komplett aus. Außerdem senkt die Coronakrise international die Preise.

Die Details zwischen Sane und den Bayern sollen bereits geklärt sein. Von einem Fünfjahresvertrag war zuletzt die Rede. Der Flügelflitzer soll seinen Wechselwunsch zudem unterstrichen haben, indem er den Münchnern in der Gehaltsfrage entgegenkam. Laut dem Portal The Athletic möchte Sane unbedingt zurück nach Deutschland, damit seine im September 2018 geborene Tochter Rio Stella dort aufwachsen kann.

Sane war 2016 für rund 52 Millionen Euro aus Gelsenkirchen auf die Insel gewechselt. In 134 Pflichtspielen für die Citizens, mit denen er 2018 und 2019 Meister wurde, erzielte er 39 Tore und bereitete 45 Treffer vor. Im März hatte er sein Comeback nach der Verletzungspause bei der U23 gegeben.