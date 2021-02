München – Einem Bericht des "SPORTBUZZER" zufolge produziert Amazon Prime aktuell eine Dokumentation über den FC Bayern München. Diese soll demnächst auf dem Portal zu sehen sein und im Stile der erfolgreichen Doku "All or Nothing" über Manchester City Einblicke hinter die Kulissen des deutschen Rekordmeisters geben.

Der Streamingdienst wird am Dienstag im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung seine Zukunftspläne in Sachen Livesport und Serien vorstellen. Amazon wollte sich zu dem Thema auf Nachfrage nicht äußern, wird dem Bericht zufolge dabei auch die Dokumentation über den FC Bayern offiziell verkünden.

Amazon Prime wird ab Sommer 2021 jeweils das Top-Spiel am Dienstagabend der Champions League live und exklusiv ausstrahlen, während die Rechte für die restlichen Partie bei "DAZN" liegen.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.