München - Auf diese Nachricht haben wohl viele Fußball-Fans gewartet.

Wie die Nachrichtenagentur "Reuters" berichtet, wird am Mittwoch offenbar der Weg für den Bundesliga-Neustart freigemacht. Bund und Länder haben sich demnach darauf geeinigt, dass die Liga mit Geisterspielen zum 15. Mai wieder starten kann. Die Saison soll dann bis um 30. Juni beendet sein.

Letztes Bundesliga-Spiel war am 11. März

Die Nachrichtenagentur beruft sich dabei auf mehrere an den Verhandlungen beteiligte Personen als Quelle. Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigte in der vergangenen Woche bereits "sehr klare Entscheidungen" für den Sport in der Coronakrise an.

Noch unklar ist, mit welchem Spieltag es weitergeht. Vor der Coronapause stand der 26. Spieltag an, regulär wäre am 16. Mai der 34. Spieltag vorgesehen gewesen.

Das letzte Bundesliga-Spiel fand am 11. März zwischen Gladbach und Köln (2:1) statt - es war das erste Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte.

