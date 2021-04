Augsburg - Bei Fußball-Bundesligist FC Augsburg gab es laut "Augsburger Allgemeiner" einen Trainerwechsel.

Dem Bericht nach wurde Trainer Heiko Herrlich sowieso dessen Assistent Iraklis Metaxas gefeuert. Nachfolger soll Markus Weinzierl sein, der bereits zwischen 2012 und 2016 bei den Fuggerstädtern tätig war.

Reuter vermeidet Bekenntnis zu Herrlich

Augsburgs Manager Stefan Reuter hatte sich bereits nach dem 2:3 (0:3) gegen den 1. FC Köln zu keinem klaren Bekenntnis mehr zu Herrlich durchringen können. "Ich schätze Heiko unglaublich, aber erlauben sie es mir, dass wir uns nach so einem Spiel das Wochenende Zeit nehmen, um uns zu besprechen und zu analysieren, wie es zu so etwas kommen kann", sagte er angesichts der Leistung der Mannschaft in der ersten Halbzeit, die er ebenso wie Herrlich als "desaströs" bezeichnete.

Auch auf wiederholte Nachfrage wollte Reuter nicht garantieren, dass Herrlich in den verbleibenden drei Spielen der Saison noch Trainer sein wird. "Wir haben jetzt gegen drei Mannschaften, die in der Tabelle hinter uns stehen, nur einen Punkt geholt. So etwas muss man erst mal sacken lassen", sagte der ehemalige Nationalspieler. "Zu gegebener Zeit" werde dann bekannt gegeben, was die internen Diskussionen ergeben hätten. Nun zog der Bundesligist anscheinend die Reißleine und versucht mit Weinzierl den Klassenerhalt zu schaffen.

Der FC Augsburg hatte bereits neun Punkte vor den Abstiegsrängen gelegen, hat nach nur einem Punkt aus den vergangenen vier Spielen aber nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Herrlich hatte das Amt erst vor einem Jahr von Martin Schmidt übernommen und den Klassenerhalt nach der Corona-Zwangspause geschafft. Die von Reuter geforderte spielerische Entwicklung blieb unter Herrlich jedoch aus.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.