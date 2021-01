München - Hertha BSC hat laut "Bild"-Zeitung auf die nicht endende Talfahrt reagiert und sich nach der krachenden 1:4-Niederlage im heimischen Olympiastadion gegen Werder Bremen von Coach Bruno Labbadia getrennt. Eine offizielle Bestätigung durch den Hauptstadt-Klub steht bislang aber noch aus.

Als möglicher Interims-Kandidat gilt dem Bericht nach Vereins-Ikone Pal Dardai. Der 44-jährige Ungar war bereits von 2015 bis 2019 Cheftrainer der Berliner und ist Coach der U16 bei der "Alten Dame".

Die Hertha rangiert nach der Pleite weiterhin mit 17 Zählern nur auf Rang 14 der Bundesliga und hat lediglich zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang.

Das 1:4 gegen die Werderaner war im Anschluss an das 0:3 gegen Hoffenheim die zweite klare Niederlage in Folge gegen ein Team aus dem unmittelbaren Tabellenumfeld. In den letzten acht Partien gelang dem selbsternannten "Big City Klub" nur ein Sieg.

