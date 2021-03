München/Mönchengladbach - Kaum eine Frage wird bei den Fans von Borussia Mönchengladbach aktuell so heiß diskutiert, wie die Frage nach eine neuen Trainer.

Marco Rose wechselt im Sommer bekanntlich zur anderen Borussia nach Dortmund und bei den Fohlen ist der Posten des Cheftrainers nach wie vor vakant.

Während am Montag "Bild" und "Sport Bild" berichteten, dass Spanien-Superstar Xabi Alonso in Zukunft bei den Gladbachern an der Seitenlinie stehen wird, hat sich das Blatt heute bereits wieder gewendet.

Alonso soll nicht Nachfolger von Rose werden

Denn laut "kicker" ist die Trainer-Frage nicht nur noch unbeantwortet, Alonso soll auch definitiv nicht als Nachfolger von Rose fungieren.

Demnach gab es zwischen beiden Parteien zwar Kontakt, dieser ging jedoch nicht bis in eine heiße Phase. Und auch in Zukunft soll es zu keiner Zusammenarbeit kommen, weil der Top-Kandidat der Borussia offenbar ein anderer Coach ist.

Dennoch ist schon bald mit einer Entscheidung zu rechnen, hatte Sportdirektor Max Eberl doch erst kürzlich erklärt, in dieser Frage mit dem Fokus bereits auf der Zielgeraden zu sein.

