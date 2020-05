München - Mittelfeldspieler Thiago hat wie erwartet seinen Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München verlängert.

Dies vermelden die "Bild" und "Sport Bild". Über die Vertragslaufzeit wurde zunächst nichts bekannt, eine Verlängerung bis 2023 ist aber wahrscheinlich. Der Kontrakt des 29 Jahre alten Spaniers beim FC Bayern wäre 2021 ausgelaufen.

Thiago Alcantara war 2013 vom FC Barcelona für 25 Millionen Euro nach München gewechselt. Der damalige Trainer Pep Guardiola ("Thiago oder nix!") wollte den Edel-Techniker unbedingt verpflichten. Thiago hatte in einem Interview mit der spanischen Zeitung "La Vanguardia" in dieser Woche bereits betont, dass Bayern München ein "wunderbarer Klub wäre, um eine Karriere zu beenden".

Bayerns Kaderplanungen schreiten weiter voran

Der spanische Nationalspieler mit brasilianischen Wurzeln - sein Vater ist der 1994er-Weltmeister Mazinho - ist der nächste Baustein in den Planungen von Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Vorstand Oliver Kahn. Zuvor hatten bereits Trainer Hansi Flick und Thomas Müller ihre Verträge bis 2023 verlängert. Unbedingt bleiben sollen auch Kapitän Manuel Neuer und David Alaba, die noch bis 2021 gebunden sind. Bei beiden Führungsspieler dauern die Verhandlungen an.

Zudem will sich der FC Bayern im Sommer "mit einem Toptalent aus Europa und einem internationalen Star" verstärken, hatte Salihamidzic unlängst in der "Welt am Sonntag" angekündigt. Weiterhin steht Nationalspieler Leroy Sane von Manchester City ganz oben auf der Wunschliste der Münchner.