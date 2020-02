München - Am Montag beantwortete Jürgen Klinsmann in einem Facebook live noch geduldig die Fragen der Fans. Keine 24 Stunden später veröffentlichte der 55-Jährige in den sozialen Medien seinen Rücktritt als Trainer.

Als Begründung gab Klinsmann fehlendes Vertrauen der handelnden Personen an. Deshalb wolle er sich jetzt nur noch auf seine Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied konzentrieren.

Auf Twitter gab's für diesen Schritt jede Menge Hohn und Spott von den Fans.

ran.de gibt einen Überblick über die vielen Netzreaktionen:

Glückwunsch, unseren Verein nun endgültig zur Big City Lachnummer gemacht. Vielen Dank.#hahohe #Klinsmann #Preetz — Sebastian BSC (@BSCkeks) February 11, 2020

Klinsmann tritt zurück und bemängelt fehlende Rückendeckung! Wenn das mal nicht eine "Top-Basis" für die weitere Tätigkeit im Aufsichtsrat ist 😅. #klinsmann #herthabsc — MF1988 (@FreuMaDa) February 11, 2020

#klinsmann schmeißt hin 🤣🤣🤣 hätte er doch wieder ein paar Buddhas aufstellen sollen — Mario (@iMarioR) February 11, 2020

Klinsmann schmeißt hin, ich schmeiß mich vor Lachen auf den Boden!#klinsmann #hahohe — Nic 🤪 (@Nic_BVB) February 11, 2020

Dass Jürgen #Klinsmann den Rücktritt über seinen Facebook-Account bekannt gibt und nicht der Verein per Pressemitteilung - so wie es eigentlich sein sollte - spricht für sich und sagt denke ich vieles. — Florian Reis (@vunallemebbes) February 11, 2020

Schade, wenn sich Vorurteile so bestätigen:

- Erzeugt Aufbruchsstimmung

- Schmeißt Hierarchien in Mannschaft und Staff über den Haufen

- Sortiert verdiente Leute aus

- Kein taktisches Konzept

- Wirft über Facebook hin und hinterlässt nen Scherbenhaufen.#hahohe #klinsmann #hertha — Steven1892 (@sogenannter) February 11, 2020

Dann hätte er auch die Bombe gestern bei Facebook live platzen lassen können das hat er sich sicher nicht heute Nacht erst überlegt #hahohe #klinsmann schreit irgendwie so nach der abstiegssaison wo man auch drei Trainer verbraucht hat — chris kresse (@KresseChristian) February 11, 2020

Der #klinsmann ist so eine Witzfigur, dass er fast Parteivorsitzender bei der #cdu sein könnte😀 — ALpakalypse (@lpakalypse) February 11, 2020

Hat Hertha es auch von #Klinsmann's Facebookseite erfahren? — Philip Meinhold (@Philip_Meinhold) February 11, 2020

#Klinsmann, Jürgen Klinsmann.



006, der Mann mit der Lizenz jedes Projekt an die Wand zu fahren. #hahohe — konwi (@konwi6) February 11, 2020

Es ist besser nicht zu trainieren als nur Luschen zu trainieren #Klinsmann #hahohe #herthabsc — TRDS (@TRDS57205796) February 11, 2020

