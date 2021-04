München - In seiner Rolle als "RTL-Experte" sorgte der frühere Bayern-Präsident Uli Hoeneß in dieser Woche für Aufsehen, weil er eine mögliche Rückkehr von Jerome Boateng in die Nationalmannschaft kritisch sieht.

"Boateng würde ich jetzt nicht mitnehmen", so Hoeneß am Rande der WM-Quali-Niederlage der DFB-Elf gegen Nordmazedonien. Mit Mats Hummels, Niklas Süle und Antonio Rüdiger habe man "da hinten genug", so Hoeneß.

Konfrontiert mit dieser Aussage reagierte Bayern-Trainer Hansi Flick vor dem Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig mit Unverständnis. "Das ist seine Meinung", so Flick schmallippig und setzte gleich zur verbalen Retourkutsche an. "Ich kenne es von Bayern München, dass man seine Spieler immer unterstützt, über Jahre hinweg. Ich bin hier groß geworden und habe das immer dementsprechend empfunden."

Flick ist Boateng dankbar

Der frühere Assistent von Bundestrainer Joachim Löw rührte dann auch gleich noch einmal die Werbetrommel für seinen Schützling. "Ich kann nur sagen, dass Jerome jetzt zehn Jahre bei Bayern München ist und zweimal das Triple gewonnen hat. Er hat aus einer schwierigen Situation, die er zweifelsohne hatte, eine wahnsinnige Steigerung gemacht. Er ist wieder in Topform und hat die letzten Spiele herausragend gespielt."

Boateng sei auch einer der Garanten für den Gewinn des Triples bzw. der sechs Titel gewesen. "Ich bin ihm sehr dankbar", so Flick weiter. "Er hat einfach hart an sich gearbeitet, um wieder auf dieses Niveau zu kommen.

Deshalb würde der Weltmeister von 2014 jeder Mannschaft guttun. Dies sei allerdings die Entscheidung des Bundestrainers. "Jogi Löw ist in der Verantwortung und muss schauen, wie er das Ganze löst."

