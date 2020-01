Dortmund - Erling Haaland steht im Heimspiel von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln am Freitagabend (20.30 Uhr) etwas überraschend nicht in der Startelf. Trainer Lucien Favre verzichtet zunächst auf den 19-jährigen Norweger. Winter-Neuzugang Haaland hatte in der vergangenen Woche zum Rückrundenauftakt der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg (5:3) nach seiner Einwechslung drei Treffer erzielt.

Alcacer im BVB-Kader

Der wechselwillige Paco Alcacer steht gegen Köln zumindest im Kader. Beim Spiel in Augsburg hatte Favre auf den spanischen Torjäger noch verzichtet.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.