München - "Überholmanöver", betitelte die italienische "Tuttosport" den Paukenschlag-Wechsel von Erling Haaland von RB Salzburg zu Borussia Dortmund. Und genau das war es auch.

Eigentlich hatte zuletzt alles danach ausgesehen, als würde Juventus Turin das Rennen um Europas begehrtestes Sturm-Talent gewinnen. Haalands Berater, der berüchtigte Mino Raiola, steht der alten Dame sehr nahe.

Im Sommer hatte der mächtige Italiener bereits Abwehr-Juwel Matthijs de Ligt nach Turin gelotst. Medien berichteten am Samstag von einer Einigung. Doch sie hatten die Rechnung ohne den BVB gemacht.

Haaland-Transfer zum Schnäppchenpreis

Weil Juventus angeblich nicht bereit war, die Gehaltsforderungen des 19-Jährigen zu erfüllen, unterschrieb dieser kurzerhand bis 2024 in Dortmund. Für den Schnäppchenpreis von 20 Millionen Euro, die festgeschriebene Ablösesumme.

Mit einem kurzen Clip auf Twitter gab die Borussia den Sensations-Transfer stolz bekannt. Schon am 4. Januar wird Haaland mit der Mannschaft ins Wintertrainingslager nach Marbella reisen.

"Trotz vieler Angebote absoluter Topklubs aus ganz Europa hat sich Erling Haaland für die sportliche Aufgabe beim BVB und die Perspektive, die wir ihm aufgezeigt haben, entschieden. Unsere Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt", kommentierte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke seinen jüngsten Coup stolz auf der Vereinswebseite.

Haaland schwärmt von "unglaublicher Atmosphäre"

Tatsächlich war die Konkurrenz namhaft. Juve, Manchester United und RB Leipzig gehörten zu den Interessenten - sie alle schauten in die Röhre. Besonders die Engländer rechneten fest mit einer Verpflichtung des Shooting-Stars, hatte doch sein Vater Alf-Inge Haaland einst für Leeds und Manchester City gespielt.

Doch nach intensiven Gespräche mit der BVB-Vereinsführung, Trainer Lucien Favre und einer Stippvisite vor Weihnachten beim Trainingszentrum der Borussia, entschied sich Haaland junior schließlich für Dortmund.

"Da war von Anfang an das Gefühl, dass ich unbedingt zu diesem Klub wechseln, diesen Weg gehen und in dieser unglaublichen Dortmunder Atmosphäre vor mehr als 80.000 Zuschauern Fußball spielen will. Ich brenne schon darauf", so der 19-Jährige, dem es besonders die Gelbe Wand angetan hat.

Boost im Meisterschaftskampf

Für den BVB ist der Transfer nicht nur ein Prestigeerfolg. Die Schwarz-Gelben schließen damit eine klaffende Lücke in der Offensive. Mit einem Paco Alcacer außer Form und Aushilfsstürmer Mario Götze ohne Durchschlagskraft hatte das Team von Lucien Favre in der Hinrunde so manchen Punkte liegen lassen, so dass der Rückstand auf Tabellenführer Leipzig schon sieben Zähler beträgt.

Haaland, ein bulliger, durchsetzungsfähiger Linksfuß, könnte die Initialzündung für eine Aufholjagd in der Bundesliga werden. Für RB Salzburg erzielte er 16 Tore in 14 Ligaspielen, in der Champions League traf er in sechs Partien achtmal.

Bulliger Mittelstürmer mit ausgeprägtem Torinstinkt

"Wir alle dürfen uns auf einen ehrgeizigen, athletischen und physisch starken Mittelstürmer mit ausgeprägtem Torinstinkt und beeindruckendem Tempo freuen, den wir in Dortmund weiterentwickeln möchten", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Setzt der Stürmer seinen beeindruckenden Lauf aus Salzburg auch in Dortmund fort, würde er den zuletzt schwächelnden BVB mit einem Schlag wieder zu einem der größten Meisterschafts-Kandidaten transformieren - und womöglich zum nächsten Überholmanöver ansetzen.

