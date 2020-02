Dortmund/München – Das ging schnell! Borussia Dortmund hat Winterneuzugang Emre Can bereits jetzt fest über den Sommer hinaus verpflichtet. Noch bis Ende Juni läuft die Leihe des 26-Jährigen. Ab dem 1. Juli tritt ein Vertrag bis zum 30. Juni 2024 in Kraft, wie der Verein am Dienstagabend kurz vor dem Champions-League-Duell mit Paris Saint Germain mitteilte.

Zwei Stunden vor #BVBPSG hätten wir da noch etwas zu verkünden. 😬



🙌 Der #BVB und @juventusfc haben sich auf einen permanenten Transfer von @emrecan_ geeinigt. Cans Leihe endet im Juni. Ab dem 1. Juli tritt ein bis zum 30.06.2024 gültiger Kontrakt in Kraft. 🤝 #einfachEmre pic.twitter.com/uyqd7ANMdM — Borussia Dortmund (@BVB) February 18, 2020

Can kam in Winter von Juventus Turin, wurde zunächst ausgeliehen inklusiver einer Kaufpflicht seitens des BVB. Die Ablösesumme soll bei kolportierten 25 Million Euro liegen. Bereits in seinem Debüt beim Auswärtsspiel in Leverkusen gelang ihm sein erster Treffer.

